Россия настроена на конструктивный диалог и выстраивание добрососедских отношений с Грузией, заявил депутат Госдумы РФ, заместитель председателя комитета палаты по обороне Юрий Швыткин.

Комментируя заявление грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что Тбилиси необходимо использовать дипломатический путь, чтобы урегулировать существующие проблемы с Москвой, парламентарий подчеркнул важность того, чтобы "слова грузинского лидера не расходились с делами".

Швыткин отметил, что российский народ в большинстве своем относится к грузинскому доброжелательно, однако риторика некоторых грузинских радикалов сыграла негативную роль и взаимоотношения между двумя странами подпортила.

"Я с оптимизмом смотрю на выстраивание взаимоотношений между двумя государствами", — сказал депутат, слова которого приводит RT.

Он также указал на важность того, чтобы анонсированная президентом Грузии Важно, чтобы политика носила постоянный и системный характер.