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28 сентября 201920:49

Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции

EPA

США и Великобритания заключат соглашение, в соответствии с которым несколько популярных в мире социальных сетей, в том числе Facebook и WhatsApp, должны будут передавать британской полиции зашифрованные сообщения пользователей, утверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванный осведомленный источник.

Передаваемая соцсетями информация, по замыслу авторов соглашения, будет помогать правоохранителям расследовать особо тяжкие преступления, включая терроризм и педофилию. Документ, как ожидается, будет подписан уже в октябре.

Однако США, в соответствии с новым соглашением, смогут использовать полученные от британских компаний сведения только в тех делах, за которые осужденному грозит смертная казнь.

Ранее глава МВД Великобритании Прити Пател призвала соцсети предоставить силовым структурам "черный ход" для получения доступа к их мессенджерам.

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