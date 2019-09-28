Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

Пропавшее во время шторма в Атлантике судно Bourbon Rhode с украинским экипажем затонуло, спасти пока удалось только трех человек. Об этом сообщил в своем пресс-релизе судовладелец.

Судно Bourbon Rhode пропало 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники. В числе членов экипажа было около десяти граждан Украины. Поиски моряков начали спасатели совместно с ВМС Франции.

Позже стало известно, что спасены трое членов экипажа, в том числе двое украинцев, напоминает РИА Новости. Теперь судовладелец подтвердил: судно затонуло.

Для поиска людей принимаются все необходимые меры, включая облеты местности. Многие торговые суда изменили курс для оказания помощи морякам с Bourbon Rhode.