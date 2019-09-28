Сергей Семак: сыграли с "Локомотивом" ниже своего уровня

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак раскритиковал свою команду за игру одиннадцатого тура чемпионата России против московского "Локомотива". По мнению наставника сине-бело-голубых, его футболисты действовали беззубо в атаке.

"Игру провели ниже своего уровня. В атаке сыграли беззубо, пропустили необязательный мяч. Игра и результат для нас не самые удачные", – цитирует Семака РИА Новости.

Напомним, что "Локомотив" дома обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и обошел питерский клуб в турнирной таблице РПЛ.