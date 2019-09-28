Гол Неймара принес "Пари Сен-Жермену" победу над "Бордо"

В восьмом туре чемпионата Франции завершился матч между "Бордо" и "Пари Сен-Жерменом". Футболисты "ПСЖ" добились минимальной победы в гостях со счетом 1:0.

Единственный гол у победителей забил бразильский форвард Неймар. Он отличился на 70-й минуте матча.

"Пари Сен-Жермен" набрал 18 очков и вновь возглавил турнирную таблицу Лиги 1. "Бордо" с 12 баллами расположился на пятом месте.