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28 сентября 201922:43

В день выборов в Афганистане погибли более 30 человек

EPA

Не менее 32 человек погибли и еще 123 человека пострадали в Афганистане в результате 113 атак в день президентских выборов. По данным местных СМИ, ответственность за 64 атаки взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России).

Спецслужбы в день выборов ликвидировали 34 боевика "Талибана", всего было проведено 29 операций. Еще 18 талибов были задержаны, передает РИА Новости.

Голосование в субботу, 28 сентября, проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления талибов о намерении сорвать голосование. При этом не поступало сообщений о крупных терактах наподобие произошедших в две предыдущие недели. Тогда жертвами нескольких терактов стали несколько десятков человек. Ответственность за атаки взяли на себя талибы.

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