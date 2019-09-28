В Ярославской области арестованы двое подозреваемых в получении особо крупной взятки

В Ярославской области суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из руководителей АО "Рыбинский завод приборостроения" и должностного лица организации, контролирующей качество поставляемой продукции. Двое подозреваемых подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Преступление было раскрыто, а подозреваемые — задержаны при участии оперативников Управления ФСБ России по Ярославской области на основании материалов, реализованных ими в ходе оперативного эксперимента.

По данным следствия, в 2017 году подозреваемые вступили в сговор с целью получить взятку от генерального директора одного из предприятий за содействие с их стороны в заключении между данным предприятием и Рыбинским заводом приборостроения договоров на поставку комплектующих, за отсутствие претензий к качеству продукции, общее покровительство и попустительство по службе.

При получении очередного транша подозреваемые были задержаны, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области. Следствием решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении взяткодателя.

Ранее Рыбинский городской суд отправил под стражу на два месяца директора "Завода дорожных машин" и президента Торгово-промышленной палаты Ярославской области Павла Кузнецова. Вечером 13 сентября его задержали в рабочем кабинете. Директора предприятия подозревают в хищении из бюджета более 200 миллионов рублей — речь идет о махинациях с субсидиями. На заводе и в кабинете Кузнецова прошли обыски.