"Интер" продлил победную серию до шести матчей

Футболисты миланского "Интера" в матче шестого тура чемпионата Италии встречались в Генуе с "Сампдорией". Гости оказались сильнее хозяев поля со счетом 3:1. Команда Антонио Конте одержала уже шестую победу подряд.

В составе "Интера" мячи забили Стефано Сенси (20-я минута), Алексис Санчес (22-я) и Роберто Гальярдини (61-я). Единственный гол "Сампдории" оказался на счету Якуба Янкты (55-я).

"Интер" с 18 очками лидирует в чемпионате Италии. "Сампдория" с тремя очками замыкает турнирную таблицу.