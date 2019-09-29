В польском Люблине противников ЛГБТ разогнали водометами и газом

В Польше полиция разогнала водометами и газом противников ЛГБТ. Это произошло в городе Люблин на востоке страны. Так называемый "марш равенства" собрал около трехсот участников. Противники мероприятия пытались его блокировать. Началась потасовка, передает телеканал "Россия 24".

Протестующие скандировали "Люблин без геев" и бросались яйцами. Вмешались полицейские, которые арестовали 10 человек.

Это второй гей-парад в Люблине. Организаторам пришлось добиваться разрешения на его проведение в суде. Польша — консервативная католическая страна. Правящая партия "Закон и справедливость" называет движение ЛГБТ "иностранным влиянием" и угрозой традициям.