Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Президент Украины Владимир Зеленский, поддержав точку зрения лидера США Дональда Трампа касательно того, что канцлер Германии Ангела Меркель мало делает для Украины, нанес оскорбление немецкому правительству. Об этом написало издание Der Spiegel.

В статье подчеркивается, что в телефонном разговоре Зеленского с Трампом дипломатические усилия Меркель не были оценены ни единым словом – к большому неудовольствию Берлина.

А теперь послу Украины в Берлине Андрею Мельникову приходится пытаться "склеить осколки". По словам посла, президент Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии".

Журнал указывает, что правительство Германии, несмотря на недовольство Зеленским, винит в ситуации Вашингтон. По мнению главы внешнеполитического комитета бундестага Норберта Рёттгена, разговор лидеров двух стран показал, что Трамп использует свою власть в личных интересах, в интересах своей предвыборной борьбы, против Европы и Германии. В свою очередь глава фракции СДПГ Рольф Мютцених высказал точку зрения, что Трамп остался верен девизу о том, что лучше подпитывать недовольство, нежели работать над общим согласием и решениями среди партнеров.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Зеленского и Трампа, из-за которого в США была запущена процедура импичмента президента, напоминает РИА Новости. Из расшифровки следует, что президент Украины жаловался Трампу на Париж и Берлин, не соблюдающие санкции против России. Также украинский лидер отметил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину сильнее, чем страны Европы.

Позднее Владимир Зеленский подтвердил, что считает справедливыми свои критические высказывания в адрес канцлера германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, которые он делал в процессе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.