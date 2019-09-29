Сирия требует вывести со своей территории американские и турецкие войска

Выступая на Генассамблее ООН, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что Дамаск требует вывести со своей территории все незаконно расположенные иностранные войска. В противном случае за Сирией остается право на любые контрмеры в соответствии с международным правом, передает РИА Новости.

Муаллем отметил, что речь идет о незаконном военном присутствии США и Турции на севере Сирии. Он назвал проведение переговоров и создание "зоны безопасности" на севере страны наглостью и подчеркнул, что США и Турция нарушают этими действиями хартию ООН и международное право.