Трамп опубликовал обращение к нации в связи с попыткой демократов добиться импичмента

Дональд Трамп, несмотря на выходной день, записал видеообращение к нации. В нем американский президент разъяснил свою позицию по отношению к демократам, которые добиваются его импичмента. Ролик опубликован в официальном Twitter хозяина Белого дома, сообщает телеканал "Россия 24".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl