Трамп опубликовал обращение к нации в связи с попыткой демократов добиться импичмента

Дональд Трамп, несмотря на выходной день, записал видеообращение к нации. В нем американский президент разъяснил свою позицию по отношению к демократам, которые добиваются его импичмента. Ролик опубликован в официальном Twitter хозяина Белого дома, сообщает телеканал "Россия 24".

They are trying to stop ME, because I am fighting for YOU! pic.twitter.com/xiw4jtjkNl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 сентября 2019 г.

Как отметил Трамп, происходящее сейчас – один огромный обман в истории политики США. По словам американского лидера, демократы хотят отобрать у граждан Соединенных Штатов оружие, здравоохранение, свободу, судей. "Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться", — заявил президент.

"На кону страна", поэтому республиканцы пытаются "осушить болото", пояснил Трамп. И добавил, что демократы пытаются остановить его, потому что он борется за граждан своей страны.

Сообщение оказалось очень коротким – всего 40 секунд. В нем президент воздержался от жестких высказываний в адрес демократов, передает РИА Новости.