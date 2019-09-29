Павел Мамаев снова в игре: футболист подписал контракт с клубом "Ростов"

Футболист Павел Мамаев будет выступать за "Ростов". Контракт подписали на два года с возможностью продления еще на сезон. Полузащитнику вручили футболку с 10 номером. За две драки в центре Москвы Павел Мамаев и игрок "Зенита" Александр Кокорин провели почти год в тюрьме. 17 сентября футболистов досрочно выпустили на свободу. Когда Мамаев может выйти на поле?

В качестве игрока "Ростова" Павла Мамаева представили во втором тайме матча против "Динамо". Футболист появился в ложе "Ростов Арены", о подписании контракта Мамаева с клубом диктор объявил на весь стадион по громкой связи. Ростовская публика эту новость встретила аплодисментами. Да и "Ростов" у "Динамо" к этому моменту уже уверенно выигрывал.

Позади у Мамаева — 11 месяцев заключения, впереди — возвращение в большой футбол в составе "Ростова".

Контракт подписан на два года с возможностью продления еще на один. В различных СМИ даже называют зарплату футболиста — 600 тысяч евро в год. "Павел Мамаев снова в игре" — так игрока представил официальный сайт футбольного клуба "Ростов". В команде Валерия Карпина Мамаев будет выступать под номером 10.

"Ростов" стал четвертый клубом в карьере полузащитника. Ранее были "Торпедо", ЦСКА и "Краснодар", где Мамаев провел последние четыре сезона в карьере. "Краснодар" разорвал контракт с футболистом после освобождения.

Павел Мамаев трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в лице Павла Мамаева получил умного творческого футболиста группы атаки.

Мамаев успешно прошел межосбледование в "Ростове", но в какой действительно спортивной форме находится полузащитник, остается большим вопросом. Позади — почти год простоя. Играть за "Ростов" Мамаев в лучшем случае сможет с весенней части чемпионата России. Летний период дозаявок в чемпионате уже закончился. Заявить Мамаева "Ростов" теперь сможет только в январе. Пока футболист в новом клубе будет только тренироваться.

В "Ростове" уже есть положительный пример, как футболист успешно возвращается после дисквалификации. Роман Ерёменко после двух лет вне футбола — сейчас в "Ростове" один из лучших. Валерий Карпин умеет найти подход к футболистам, а про теплые отношения Карпина и Мамаева известно давно.