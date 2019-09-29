Мадридское дерби: "Реал" поделил очки с "Атлетико"

В Мадриде состоялся матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу между "Атлетико" и "Реалом". Соперники не смогли выявить победителя. Игра завершилась вничью – 0:0.

"Королевский клуб" с 15 очками вышел на первое место в Ла Лиге. "Атлетико" с 14 баллами расположился на третьей позиции в турнирной таблице испанского чемпионата.

В других матчах дня "Барселона" на выезде обыграла "Хетафе" со счетом 2:0, а "Гранада" дома оказалась сильнее "Леганеса" – 1:0.