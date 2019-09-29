Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы

В Бильбао состоялся матч-реванш между россиянином Давидом Аванесяном и испанцем Керманом Лехаррагой. Российский боксер, выступающий в весовой категории до 66,68 кг, одержал победу техническим нокаутом и защитил титул чемпиона Европы среди боксеров-профессионалов.

В ходе первого раунда испанский спортсмен дважды оказывался на полу. После последнего падения судья принял решение остановить бой. Аванесян и Лехаррага встречались между собой в марте 2019 года. Тогда россиянин победил соперника нокаутом в девятом раунде.

На счету 31-летненго Аванесяна 25 побед, три поражения и одна ничья.