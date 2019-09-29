В Петербурге задержан поджигатель храма

В Санкт-Петербурге задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в поджоге храма на Васильевском острове. Против него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", передает ТАСС.

Пожар в храме на Мичуринской улице произошел в ночь на 28 сентября. Храму был нанесен незначительный ущерб.

Задержанный был ранее неоднократно судим. Он находится под подпиской о невыезде.