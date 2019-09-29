Паром с 55 людьми на борту пропал с экранов радаров у берегов Йемена

Паром, курсирующий между островом Сокотра и восточной провинцией Йемена Эль-Махра, пропал с экранов радаров. На борту парома находятся 55 человек. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на заявление администрации острова Сокотра.

Как уточняется, паром исчез после того, как 25 сентября покинул порт Эль-Махры и направился в сторону острова Сокотра. Администрация острова проинформировала о происшествии коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, и начала поисково-спасательную операцию.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между силами правительства и мятежниками-хуситами, напоминает ТАСС. В марте 2015 года, когда в страну вторглась коалиция во главе с Эр-Риядом, конфликт обострился.