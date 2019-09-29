ДТП с участием автобуса на востоке Китая: 36 человек погибли, 36 ранены

В провинции Цзянсу на востоке Китая не менее 36 человек погибли, еще 36 получили ранения в результате крупной аварии с участием автобуса, произошедшей на скоростной автотрассе в районе города Исин. О происшествии сообщают местные правоохранительные органы.

Как уточняется на официальной странице управления полиции города в социальной сети "Вэйбо", автобус, в салоне которого находились 69 человек, двигался в северном направлении. Внезапно он выехал на встречную полосу, где врезался в грузовой автомобиль.

Всех пострадавших доставили в ближайшие больницы. Врачи оценивают состояние девяти человек как тяжелое, сообщает ТАСС.

Правоохранители выясняют причины случившегося. По предварительным данным, авария произошла из-за лопнувшей камеры переднего колеса автобуса.