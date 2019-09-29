Ураган "Лоренцо" в Атлантике достиг четвертой категории

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Лоренцо" усилился до четвертой категории. Об этом сообщили представители Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Как уточняется, максимальные порывы ветра достигают 63 метров в секунду (этот показатель соответствует четвертой категории из пяти по шкале Саффира-Симпсона).

В настоящее время ураган движется со скоростью 17 километров в час в северном направлении, передает ТАСС. Ожидается, что "Лоренцо" достигнет берегов Азорских островов во вторник, 1 октября.