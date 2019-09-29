Преемник Могерини считает санкции оружием

Глава испанского МИД Жозеп Боррель, который скорее всего сменит Федерику Могерини на посту главы дипломатии Евросоюза, назвал санкции оружием. Он указал, что современные войны идут не в окопах, а в киберпространстве, торговле, экономике, кредитно-денежной политике, в области доступа к сырью. Таким образом, в качестве оружия используются не штыки, а кибератаки, пошлины, девальвация, принудительная передача технологий и санкции.

Испанский политик не стал уточнять, какие именно санкции он имеет в виду, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что для того, чтобы Евросоюз смог стать игроком в мировой политике, а не просто плательщиком, жизненно важно использование всех его инструментов, в частности – рычагов, предоставляемых рядом внутренних политических процедур.

Кандидатура Борреля уже согласована лидерами ЕС. Мандат Могерини истекает в конце октября 2019 года. В октябре же пройдет заседание Европарламента, который должен утвердить Борреля в должности.