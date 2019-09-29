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Сердечно-сосудистые заболевания и их лечение 41 минута назад

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29 сентября 201904:39

Как сохранить здоровое сердце: советы врачей

Фото Global Look Press.

29 сентября – Всемирный день сердца. Врачи Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России рассказали, как нужно питаться, чтобы сохранить здоровое сердце.

Основная причина смертности во всем мире, по данным ВОЗ, являются болезни сердечно-сосудистой системы. Чтобы сердце было здоровым, нужно правильно питаться и поддерживать нормальную массу тела, призывают врачи.

Необходимо отказаться от жирного мяса в пользу морепродуктов, рыбы или птицы, употреблять орехи, курагу, фасоль и хлеб с отрубями (в этих продуктах много калия и магния), а также ограничить сахар, передает РИА Новости. В рацион необходимо включить нежирные и несладкие кисломолочные и молочные продукты. В сутки нужно употреблять не менее 400 граммов овощей  фруктов.

Для сердца полезны и продукты, в которых есть омега-3 жирные кислоты: несоленая скумбрия, семга, форель, лосось.

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