Россиянка Афремова стала второй на этапе Кубка мира по велоспорту

Россиянка Наталья Афремова завоевала серебро в суперкроссе на заключительном в сезоне этапе Кубка мира по велоспорту-BMX, который в эти дни проходит в Аргентине. Победу в соревнованиях одержала голландка Лаура Смулдерс.

Тройку лучших замкнула представительница США Фелиция Стэнсил​​​. Россиянки Ярослава Бондаренко и Варвара Овчинникова заняли 15-е и 18-е места соответственно.

У мужчин победу одержал аргентинец Гонсало Молина. Вторым стал эквадорец Альфредо Кампо. Третье место досталось французу Ромейну Маю. Лучший из россиян Евгений Клещенко оказался десятым.