Илон Маск: первый полет корабля Starship состоится через 1-2 месяца

Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что через 1-2 месяца космический корабль Starship поднимется в свой первый полет. Он взлетит на высоту около 20 километров и вернется на Землю через 30-60 дней.

Свое заявление Маск сделал на стартовой площадке, где уже установлен полностью собранный корабль, передает РИА Новости.

Ранее был испытан протитип Starship – Starhopper. Испытания были успешными: аппарат поднялся на высоту 150 метров и после минуты полета совершил вертикальную посадку.

Starship – многоразовый корабль, который будет доставлять астронавтов на Марс. Кроме того, он будет использоваться в качестве второй ступени для сверхтяжелой ракеты Big Falcon Rocket.