Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России

Отказавшись поддерживать Украину, Запад "перешел на сторону" России, которой удалось усилить свои позиции во всем мире. Такое заявление сделал директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица в эфире интернет-канала UkrLife.

По мнению эксперта, Россия "заполнила вакуум", появившийся в связи с тем, что Соединенные Штаты Америки стремительно теряют позиции во всем мире, в том числе и на постсоветском пространстве.

Также Перепелица посетовал на политику лидеров стран Европы. Он напомнил о желании президента Франции Эммануэля Макрона дружить с Россией. "Запад абсолютно поменял позицию относительно Украины, теперь он на стороне России", — резюмирует Перепелица.

По словам эксперта, Украине теперь остается усиливать свою армию и переходить к активной обороне.

Отношения России и стран Запада ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, воссоединившегося с РФ после референдума, проведенного на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве и ввел против нее санкции. Россия, приняв ответные меры, взяла курс на импортозамещение. Москва неоднократно заявляла, что разговор на языке санкций с ней контпродуктивен. Также Россия не раз говорила о том, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию, напоминает РИА Новости.