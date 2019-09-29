Шотландия страдает от наводнений

Шотландию затопило. Затянувшиеся проливные дожди и сильные ветра привели к наводнениям. Стихия уже вызвала оползень в Северном Йоркшире.

Штормовое предупреждение объявлено по всей Великобритании, действует желтый уровень опасности. Улучшение погоды ожидается не раньше середины следующей недели. Информации о пострадавших пока нет, передает телеканал "Россия 24".