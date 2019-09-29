Сформировавшийся в Атлантике ураган "Лоренцо" достиг максимальной категории

Ураган "Лоренцо", который сформировался в Атлантике, достиг максимальной, пятой категории. Об этом СМИ сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

К настоящему времени максимальные порывы ветра достигают 72 метров в секунду, данные показатели соответствуют пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Эта категория характеризует ураганы максимальной силы, передает ТАСС.

Сейчас "Лоренцо" продолжает двигаться в северном направлении со скоростью 17 километров в час. По прогнозам специалистов, ураган достигнет Азорских островов 1 октября.