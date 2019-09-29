Карпин о разгроме "Динамо": упорно работали всю неделю и это дало результат

В матче 11-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на домашней арене разгромил московское "Динамо" (3:0). Главный тренер "желто-синих" Валерий Карпин поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

"Победа на классе? Нет, это тяжелая, трудовая победа. Ребята упорно работали всю неделю и это дало результат, – приводит слова Карпина пресс-служба "Ростова". – Игра в обороне не устроила, много давали бить, были и другие ошибки. Есть над чем работать еще, хотя из-под прессинга выходили хорошо".

"Ростов" с 23 очками лидирует в турнирной таблице, а "Динамо" расположилось на 12-й строчке, имея в активе десять очков. В следующем туре чемпионата России ростовчане 6 октября на выезде сыграют с ЦСКА, а москвичи днем ранее встретятся с "Оренбургом".