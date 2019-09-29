Хабиб Нурмагомедов: есть вероятность, что мой следующий бой пройдет в России

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, а затем сообщил, что его следующий бой может пройти в России.

"Есть большая вероятность, что мой следующий бой пройдет в России. Приятно было пообщаться Кирилл Александрович", – написал Нурмагомедов в социальной сети Instagram.

Напомним, в начале сентября российский боец в главном поединке турнира UFC 242 в третьем раунде "задушил" американца Дастина Порье и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона организации в легком весе. Теперь на счету 30-летнего россиянина 28 побед в 28 боях по правилам ММА.