Шайба Наместникова не спасла "Рейнджерс" от поражения в игре "Айлендерс". Видео

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" на льду домашней арены Nassau Coliseum обыграл команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:2.

У победителей встречи голами отметились Майкл Даль Колле, Джошуа Бэйли, Мэтью Барзал и Адам Пелеч (ПВ), а у гостей шайбы забросили Владислав Наместников и Энтони Д'Анджело.

Российский голкипер хозяев льда Семен Варламов отразил 14 из 14 бросков по своим воротам, а вратарь гостевой команды Александр Георгиев записал на свой счет 22 сэйва.