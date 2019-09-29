Владимир Путин поздравил иудеев с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил российских иудеев с Новым годом по религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана, сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал счастья и процветания и отметил, что этот праздник символизирует стремление к духовному очищению и самосовершенствованию и поблагодарил общественные еврейские организации за активное участие в общественной жизни, налаживание межрелигиозного диалога.

Новый год по религиозному иудейскому календарю в 2019 году приходится на 4 октября​​​.

Рош ха-Шана ("голова года" в переводе с иврита) празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей. Праздник относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования — трубление во время синагогальной службы в рог шофар. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию.