Новости Общество

Все видео этой рубрики
29 сентября 201909:56

Владимир Путин поздравил иудеев с Новым годом

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил российских иудеев с Новым годом по религиозному календарю — праздником Рош ха-Шана, сообщается на сайте Кремля. Глава государства пожелал счастья и процветания и отметил, что этот праздник символизирует стремление к духовному очищению и самосовершенствованию и поблагодарил общественные еврейские организации за активное участие в общественной жизни, налаживание межрелигиозного диалога.

Новый год по религиозному иудейскому календарю в 2019 году приходится на 4 октября​​​.

Рош ха-Шана ("голова года" в переводе с иврита) празднуют два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей. Праздник относится к числу наиболее важных еврейских праздников. Характерная черта празднования — трубление во время синагогальной службы в рог шофар. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию.

 

Сейчас

00:05

В Балтиморе неизвестный с ножом атаковал посетителей торгового центра

23:46

На западе Словакии разбился истребитель МиГ-29

23:33

Жертвой пожара в казанской многоэтажке стал ребенок

20:52

Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

20:38

Пожар на плавбазе "Петр Житников": произошел хлопок

19:33

Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

18:37

Спасены трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Глава МИД Ирана: США не могут завершить ни одной начатой ими войны

Глава МИД Ирана: США не могут завершить ни одной начатой ими войны

2 часа назад
Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии

1 час назад
Преемник Могерини считает санкции оружием

Преемник Могерини считает санкции оружием

5 часов назад
В США снова активизировано расследование скандала с письмами Хиллари Клинтон

В США снова активизировано расследование скандала с письмами Хиллари Клинтон

2 часа назад
Как сохранить здоровое сердце: советы врачей

Как сохранить здоровое сердце: советы врачей

5 часов назад
В Австрии стартовали внеочередные выборы в парламент

В Австрии стартовали внеочередные выборы в парламент

35 минут назад
Марк Захаров – волшебник, сотворивший обыкновенное чудо

Марк Захаров – волшебник, сотворивший обыкновенное чудо

13 часов назад
YouTube Music предустановят на все новые смартфоны

YouTube Music предустановят на все новые смартфоны

56 минут назад
"Шеврон-то русский на плече": фото Шварценеггера и сына взбудоражило Рунет

"Шеврон-то русский на плече": фото Шварценеггера и сына взбудоражило Рунет

8 часов назад
Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

Шторм утопил Bourbon Rhode, на котором были украинцы

12 часов назад
Зарифу не дали навестить друга в нью-йоркской больнице

Зарифу не дали навестить друга в нью-йоркской больнице

13 часов назад
Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 30, еще 156 человек пострадали

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 30, еще 156 человек пострадали

1 час назад
Трамп опубликовал обращение к нации в связи с попыткой демократов добиться импичмента

Трамп опубликовал обращение к нации в связи с попыткой демократов добиться импичмента

8 часов назад
Сирия требует вывести со своей территории американские и турецкие войска

Сирия требует вывести со своей территории американские и турецкие войска

9 часов назад
Илон Маск: первый полет корабля Starship состоится через 1-2 месяца

Илон Маск: первый полет корабля Starship состоится через 1-2 месяца

4 часа назад
Пожар на плавбазе "Петр Житников": произошел хлопок

Пожар на плавбазе "Петр Житников": произошел хлопок

13 часов назад
Китайские СМИ поведали о российском "кошмаре авианосца"

Китайские СМИ поведали о российском "кошмаре авианосца"

13 часов назад
Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

Американские Poseidon и Orion облетели Крым и Кубань

14 часов назад
Отставка Волкера: результат работы – ноль

Отставка Волкера: результат работы – ноль

13 часов назад
Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

Скандал с Трампом и Зеленским: Порошенко послал сигнал Байдену

12 часов назад
В день выборов в Афганистане погибли более 30 человек

В день выборов в Афганистане погибли более 30 человек

11 часов назад
Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

Что такое ЧВК "Вагнер" и кто убил российских журналистов: смотрите репортаж Александра Рогаткина

27.09.2019 22:10
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Организаторы российского этапа "Формулы-1" ожидают аншлаг на итоговой гонке в Сочи

Организаторы российского этапа "Формулы-1" ожидают аншлаг на итоговой гонке в Сочи

3 часа назад
В Буэнос-Айресе прошел ежегодный забег официантов

В Буэнос-Айресе прошел ежегодный забег официантов

3 часа назад
Шотландия страдает от наводнений

Шотландия страдает от наводнений

3 часа назад
Сформировавшийся в Атлантике ураган "Лоренцо" достиг максимальной категории

Сформировавшийся в Атлантике ураган "Лоренцо" достиг максимальной категории

3 часа назад
Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России

Украинский эксперт: Запад отказался от поддержки Киева и перешел на сторону России

4 часа назад
Стиральная машина может быть источником опасной инфекции

Стиральная машина может быть источником опасной инфекции

6 часов назад
Паром с 55 людьми на борту пропал с экранов радаров у берегов Йемена

Паром с 55 людьми на борту пропал с экранов радаров у берегов Йемена

7 часов назад
В Петербурге задержан поджигатель храма

В Петербурге задержан поджигатель храма

7 часов назад
Павел Мамаев снова в игре: футболист подписал контракт с клубом "Ростов"

Павел Мамаев снова в игре: футболист подписал контракт с клубом "Ростов"

7 часов назад
Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы

Российский боксер Аванесян защитил титул чемпиона Европы

7 часов назад
В польском Люблине противников ЛГБТ разогнали водометами и газом

В польском Люблине противников ЛГБТ разогнали водометами и газом

9 часов назад
В Балтиморе неизвестный с ножом атаковал посетителей торгового центра

В Балтиморе неизвестный с ножом атаковал посетителей торгового центра

9 часов назад
"Цифровой" праздник: инженеры казанской телевышки тестируют новое оборудование

"Цифровой" праздник: инженеры казанской телевышки тестируют новое оборудование

11 часов назад
Карнавал в полоску: Приморье отметило День тигра

Карнавал в полоску: Приморье отметило День тигра

11 часов назад
В Москве создается граффити-букварь

В Москве создается граффити-букварь

12 часов назад
"Локомотив" оказался сильнее "Зенита"

"Локомотив" оказался сильнее "Зенита"

12 часов назад
Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции

Bloomberg: Facebook и WhatsApp будут передавать сообщения пользователей полиции

13 часов назад
Швыткин отреагировал на заявление Зурабишвили о диалоге с Россией

Швыткин отреагировал на заявление Зурабишвили о диалоге с Россией

13 часов назад
Ubisoft и ЮНЕСКО водят виртуальные экскурсии по Собору Парижской Богоматери

Ubisoft и ЮНЕСКО водят виртуальные экскурсии по Собору Парижской Богоматери

13 часов назад
КХЛ. СКА обыграл московское "Динамо" благодаря дублю Лехтери

КХЛ. СКА обыграл московское "Динамо" благодаря дублю Лехтери

14 часов назад
Бочкарева опубликовала историю о кокаине в трусах

Бочкарева опубликовала историю о кокаине в трусах

14 часов назад
Джонсона подозревают в злоупотреблениях

Джонсона подозревают в злоупотреблениях

15 часов назад
Духовенство "русского экзархата" присоединилось к РПЦ

Духовенство "русского экзархата" присоединилось к РПЦ

15 часов назад
Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

Одно тело, две головы: у украинки родились сиамские близнецы

16 часов назад
Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления

Неделя с iPhone 11 Pro: обзор и впечатления

21 час назад
Секреты и пасхалки в новом трейлере "Холодного Сердца 2"

Секреты и пасхалки в новом трейлере "Холодного Сердца 2"

23 часа назад
"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

"Герой": все секреты съемок приключенческого экшна

27.09.2019 12:44
Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

Родитель обыкновенный и не очень: виды родителей в мультфильмах

27.09.2019 12:02
Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

Гостелерадиофонд получил серебряную кнопку Youtube

26.09.2019 13:29
"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

"Иван Грозный" возвращается в "Зарядье"

24.09.2019 14:03
Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

Владимир Спиваков отметит юбилей в Доме музыки

24.09.2019 12:18

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку