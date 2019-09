Американский боец стал автором одного из самых быстрых нокаутов в истории Bellator

Американский боец смешанных единоборств в полулегком весе Эй Джей Макки на турнире Bellator 228 в Калифорнии победил соотечественника Георгия Караханяна.

Макки потребовалось всего восемь секунд для того, чтобы отправить Караханяна в нокаут. Таким образом, Эй Джей стал автором одной из самых быстрых досрочных побед в истории Bellator. Для 24-летнего бойца эта победа стала 15-й кряду.

Рекорд же принадлежит 21-летнему Майку Кимблу, который в октябре 2018 года нокаутировал Алекса Поттса на шестой секунде поединка.

WOW That was fast!@kimbelmike tied for fastest KO! #Bellator207 Live now on the Bellator app! pic.twitter.com/tHRjS0j899