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29 сентября 201910:36

Самолет президент Кипра больше трех часов летел с лопнувшим лобовым стеклом

EPA

В субботу лайнер, на котором президент Кипра Никос Анастасиадис летел из США в Лондон, вернулся в аэропорт имени Кеннеди в Нью-Йорке из-за неполадки. После многочасового полета над Атлантическим океаном капитан воздушного судна обнаружил трещину в лобовом остеклении кабины, пишет ТАСС. Оценив риск, пило принял решение не продолжать полет в Великобританию.

На борту лайнера, помимо президента Кипра, находились супруга Анастасиадиса и высокопоставленные члены кипрского правительства, которые принимали участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Теперь возращение домой кипрской делегации запланировано на воскресенье.

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