Светлана Кузнецова потерпела поражение на старте турнира в Пекине

Российская теннисистка, 69-я ракетка мира Светлана Кузнецова на старте турнира в китайском Пекине в трех сетах за один час 52 минуты проиграла представительнице США Кристине Макхейл со счетом 0:6, 6:1, 3:6.

Кузнецова дважды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 11, а у Макхейл, занимающей 104-е место в рейтинге WTA, четыре эйса, четыре двойных ошибки и пять реализованных брейков из восьми.

Таким образом, Макхейл вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победительница встречи Каролин Возняцки (Дания, 18) – Лорен Дэвис (США, 62).