Российские волейболистки завоевали бронзовые медали Кубка мира

В заключительном матче Кубка мира по волейболу женская сборная России на площадке "Эдион Арены" в японской Осаке проиграли национальной команде Бразилии со счетом 1:3 (26:28, 20:25, 25:21, 19:25).

У победителей встречи самыми результативными стали Лорен Джеральдо Тейшейра (21 очко) и Аманда Франциско (17), а у россиянок больше всех набрали Наталья Гончарова (21), Ксения Парубец (14) и Ирина Воронкова (11).

Сборная России потерпела третье поражение на турнире и с 23 очками заняла третье место в турнирной таблице, а Бразилия расположилась на четвертой строчке, имея в активе 21 очко. Золото Кубка мира завоевали китаянки (32 очка), одержавшие 11 побед в 11 играх, а серебро взяли американки (28).