Убийца женщины и двух детей на Алтае раскрыл подробности преступления

Следственный комитет обнародовал кадры допроса мужчины, подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы Алтайского края и двух ее детей девяти и четырех лет, произошедшего в ночь на 22 августа.

По версии правоохранителей, женщина с детьми решила переехать в другой регион. Она попросила брата своего сожителя помочь им — 22-летний мужчина согласился, однако помощь обернулась трагедией.

"По дороге мужчина на почве личных неприязненных отношений из-за ссоры убил женщину и детей, а тела сокрыл в нескольких километрах от села Павловка города Славгорода, где они и были обнаружены при проведении следственных действий с участием подозреваемого", — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Подозреваемый задержан, в скором времени ему будет предъявлены обвинения.