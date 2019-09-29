Рейтинг лучших смартфонов возглавил "китаец"

Business Insider опубликовал исследование российского рынка смартфонов. Эксперты оценили гаджеты, исходя из соотношения функциональности и стоимости, пишет РИА Новости.

На первое место издание поместило китайский OnePlus 7T. К плюсам устройства специалисты отнесли дизайн, отличную камеру и длительное время работы.

Второе место занял iPhone 11 с большим 6,1-дюймовым экраном, производительным процессором и новыми функциями камеры.

Быстрая работа процессора, камеры и систем распознавания пользователя позволили OnePlus 7 Pro занять треть место.

OLED-дисплей и приличная автономность поставили смартфоны от Google - Pixel 3a и Pixel 3a XL — на четвертое место.