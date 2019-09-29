Глава Ростуризма призвала поработать над имиджем России

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании у президента РФ Владимира Путина призвала "поработать над имиджем России". Кадры совещания с правительством были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"В мире идет конкуренция за образы, смыслы, то, что мы продаем, впечатления", — подчеркнула Догузова и добавила, что Россию следует превратить в привлекательное направление для путешествий, создать образ открытой, современной и безопасной страны.