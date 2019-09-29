Джонсон извинился перед королевой и анонсировал масштабнейшую программу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон извинился перед английской королевой после решения суда о приостановке работы парламента, сообщает Sunday Times.

По информации издания, Джонсон позвонил Елизавете II и принес свои извинения за то, что приостановка работы парламента, одобренная монархом по его рекомендации, была признана Верховным судом Великобритании незаконной.

Суд, вынося решение, основывался на том, что требование приостановки работы законодательного органа предъявлено без разумного обоснования. Решение суда, считает издание, привело к тому, что доверие между канцелярией премьер-министра и Букингемским дворцом было подорвано.

Джонсон отказался комментировать эту тему, заметив, что не намерен раскрывать детали своих разговоров с монархом. Однако отметил, что принятый под давлением оппозиции закон, обязывающий правительство просить отсрочки переговоров по Brexit, ухудшает перспективы заключения сделки об условиях выхода страны из Евросоюза. Говоря о решении суда, премьер-министр Великобритании отметил, что "искренне и смиренно признает решение суда", однако не считает его окончательным.

В тот же день Джонсон объявил о запуске масштабной программы по строительству 40 новых больниц и ремонту старых клиник. Расходы на реализацию этого плана составят 13 млрд фунтов. Это будет самая большая сумма, когда-либо инвестированная в Национальную службу здравоохранения, добавил глава британского правительства.