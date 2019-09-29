От Зеленского потребовали опубликовать стенограммы разговоров с Путиным

В субботу группа инициативных граждан Украины создала петицию на сайте президента страны Владимира Зеленского. Авторы просят главу государства предать гласности содержание телефонных разговоров Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Инициаторы обращения ссылаются на прецедент, когда стенограммы беседы президента США Дональда Трампа и Владмира Зеленского были опубликованы из-за обвинений президента США в превышении полномочий. Якобы, Трамп пытался заставить Зеленского провести расследование в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена и его сына Хантера.

В петиции указано, что общество хочет знать, о чем Зеленский мог негласно договориться с Путиным. К воскресенью подписи под обращением поставили 57 человек. Для рассмотрения петиция должна набрать 25 тысяч подписей за 90 дней.