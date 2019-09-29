Умер писатель Вячеслав Пьецух

После продолжительной тяжелой болезни в возрасте 72 лет скончался русский писатель Вячеслав Пьецух. Об этом сообщил на своей странице в Facebook президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.

Пьецух родился в 1946 году в Москве, в 1970 году окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института. Почти 10 лет работал учителем в школе. Затем работал корреспондентом на радио, сотрудничал со многими изданиями: "Сельская молодежь", "Литературная учеба", "Новый мир", "Знамя", "Октябрь". Два года возглавлял редакцию "Дружбы народов", являлся лауреатом множества литературных премий.

Известен своими повестями и сборниками рассказов: "Алфавит", "Предсказание будущего", "Центрально-Ермолаевская война", "Государственное дитя".

О времени прощания, времени и месте похорон писателя будет сообщено позднее.