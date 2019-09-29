ЦСКА возглавил чемпионат России, разгромив на выезде "Урал"

В матче 11-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле "Екатеринбург Арены" разгромил местный "Урал". Подопечные Виктора Гончаренко забили в ворота соперника три безответных мяча – 3:0.

У победителей встречи голами отметились Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол, забившие на 17-й, 57-й и 66-й минутах соответственно. На 76-й минуте форвард армейцев Федор Чалов не реализовал пенальти.

ЦСКА одержал пятую победу кряду в РПЛ и с 25 очками единолично возглавил турнирную таблицу, опередив "Ростов", "Локомотив" и "Зенит", у которых по 23 очка, а "Урал" расположился на шестой строчке, имея в активе 14 очков.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА в воскресенье, 6 октября, в Москве примет "Ростов", а подопечные Дмитрия Парфенова в тот же день в Екатеринбурге сыграют с петербургским "Зенитом".