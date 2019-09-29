СВПД: Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана (совещательный орган при верховном лидере) Мохсен Резаи.

"Если американцы хотят, чтобы мы вернулись к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), они сами должны это сделать и выплатить по меньшей мере 50 миллиардов долларов за ущерб от санкций", — приводит слова Резаи РИА Новости.

Он добавил, что США своими санкциями стремятся "обрубить" торговые связи Ирана и добиться его блокады.

Говоря о ситуации в связи с ударами по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, иранский представителя заявил, что Тегеран обвиняют в этих атаках, потому что не хотят признавать, что удары по объектам в Саудовской Аравии нанесли хуситы.

Ранее спецпредставитель госдепартамента США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон оценивает потери Тегерана от нефтяных санкций в сумму порядка 50 миллиардов долларов.