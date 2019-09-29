Президент Австрии пришел на выборы с собакой

На досрочных выборах в нижнюю палату парламента Австрии — Национальный совет — проголосовали президент республики Александер Ван дер Беллен и его супруга Дорис Шмидауэр. На избирательный участок в школу в третьем районе Вены рядом с посольством России президентская чета пришла с "первой собакой" страны, которая носит кличку Юли.

Прогнозировать сроки формирования нового правительства Ван дер Беллен не стал, предложив дождаться результатов голосования, передает ТАСС.

На выборах уже проголосовал и лидер Австрийской народной партии, бывший и, возможно, будущий канцлер республики Себастьян Курц. На избирательный участок в своей бывшей школе он пришел в сопровождении своей подруги Сюзанны Тир, передает РИА Новости. Одет экс-канцлер был светлые джинсы, белую рубашку и серый пиджак. Лидеры остальных партий, претендующих на места в Национальном совете, также уже отдали свои голоса.

На внеочередных парламентских выборах гражданам Австрии предстоит определиться с кандидатами на 183 кресла Национального совета. По предварительным прогнозам, треть из них займет Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Себастьяном Курцем, который может вернуть эту должность.

Правительственный кризис, результатом которого стала отставка Курца, разгорелся в мае после публикации в СМИ видео с участием бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. На записи 2017 года он обсуждал получение финансовой поддержки для своей партии перед парламентскими выборами в обмен на упрощенный доступ к строительным контрактам в Австрии.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4 процентов голосов избирателей. Согласно прогнозам, напряженная борьба за второе и третье места на нынешних выборах развернется между социал-демократами во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правыми во главе с Норбертом Хофером.

Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия — Либеральный форум" во главе с Беате Майнль-Райзингер, а за пятое место поборются "Зеленые" во главе с их лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца" с Петером Пильцем.