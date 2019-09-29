Испытания беспилотников: конструкторы удивили Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала "Россия 1" высоко оценил энтузиазм молодых российских конструкторов. По словам министра, создатели беспилотных летательных аппаратов после доводки своих разработок были готовы отправиться в Сирию за свой счет. Инженеры хотели убедиться в высокой эффективности новейших БПЛА и за несколько лет смогли этого добиться, отметил Шойгу. "И, вы знаете, сегодня это работает", - заявил министр.

Передовое вооружение, не имеющее аналогов на Западе, пошло в серию - БПЛА "Орион". В настоящий момент для Вооруженных сил РФ разрабатываются разведывательные и ударные аппараты "Карнивор", "Альтаир", "Охотник", "Корсар" и "Катран".