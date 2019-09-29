Кубок мира по регби. Грузия разгромила Уругвай, Австралия проиграла Уэльсу

В матче группового этапа финальной части чемпионата мира по регби, который проходит в Японии, сборная Уэльса обыграла национальную команду Австралии со счетом 29:25 (23:8, 6:17). Команда Грузии в параллельной игре разгромила команду Уругвая со счетом 33:7.

Валлийцы одержали вторую победу кряду и с девятью очками лидируют в группе D, австралийцы (6 очков) расположились на второй строчке, грузины поднялись на третье место, имея в активе пять очков.

Напомним, всего в чемпионате мира принимают участие 20 команд, поделенных на четыре группы. Матчи турнира пройдут в 12 городах Японии. Из каждой группы в четвертьфинал выйдут по две сборные. Финальная игра состоится 2 ноября. Действующий чемпион мира – сборная Новой Зеландии.