Дочь Юрия Мешкова сообщила о его кончине

Скончался бывший президент Крыма, ранее перенесший инсульт. О кончине Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна.

Ранее сообщалось, что Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. В тяжелом состоянии его доставили в подмосковную больницу, где и скончался на 74-м году жизни.

Первый и единственный президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове, цитирует Марианну Мешкову РИА Новости.

Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Россию.