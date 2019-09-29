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29 сентября 201914:19

Дочь Юрия Мешкова сообщила о его кончине

Мамонтов Сергей/Фотохроника ТАСС

Скончался бывший президент Крыма, ранее перенесший инсульт. О кончине Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна.

Ранее сообщалось, что Мешков во время отдыха в Турции перенес инсульт. В тяжелом состоянии его доставили в подмосковную больницу, где и скончался на 74-м году жизни.

Первый и единственный президент Крыма хотел быть похороненным на полуострове, цитирует Марианну Мешкову РИА Новости.

Мешков был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета Автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Россию.

 

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