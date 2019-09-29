Фикс услышал "трезвые голоса" украинских руководителей

Планы Киева о возобновлении пассажирского сообщения с Крымом пойдут на пользу жителям обоих государств, считает первый заместитель председателя Госсовета Крыма Ефим Фикс. Он назвал планы украинских властей по возобновлению транспортного сообщения с Крымом "трезвыми голосами", которые наконец-то зазвучали после действий предыдущей власти Украины.Однако для начала украинским властям необходимо восстановить инфраструктуру на границе, говорит Ефим Фикс, его цитирует ТАСС.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что украинские власти намерены возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства. Президент Украины Владимир Зеленский во время июльской поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года.

Сейчас проблемы существуют на украинской стороне — после воссоединения Крыма с Россией была разобрана железная дорога, ведущая к полуострову, и прекращено авиасообщение. Приезжающие на отдых украинцы вынуждены идти пешком с чемоданами до российской границы порядка полутора километров.