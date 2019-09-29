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29 сентября 201914:45

Матч Лиги чемпионов "Локомотив" – "Атлетико" обслужит арбитр из Израиля

Арбитр Орель Гринфельд

Арбитр Орель Гринфельд
EPA

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов московский "Локомотив" сыграет с мадридским "Реалом", обслужит встречу израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

Помогать 38-летнему судье будут Рой Хассан и Идан Яркони. Четвертым рефери назначен Рой Райншрайбер. Видеопомощник и его ассистент – португальцы Жоау Пиньейр и Тьягу Мартинш.

Напомним, в первом туре группового этапа Лиги чемпионов железнодорожники обыграли немецкий "Байер" (2:1), а мадридцы сыграли вничью с итальянским "Ювентусом" (1:1).

Матч "Локомотив" – "Атлетико" состоится во вторник, 1 октября, пройдет на поле "РЖД Арены" в Москве и начнется в 22:00 по местному времени.

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