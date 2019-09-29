Соперник ЦСКА по Лиге Европы "Эспаньол" дома проиграл "Вальядолиду"

В матче чемпионата Испании" "Эспаньол" на поле домашней арены " Корнелья-Эль Прат" в Барселоне проиграл команде "Вальядолид" со счетом 0:2.

У победителей встречи голами отметились Мичел (пенальти) и Оскар Плано, забившие на 25-й и 94-й минута соответственно. Хозяева поля доигрывали встречу в меньшинстве – красную карточку на 65-й минуте получил Фернандо Калеро.

"Бело-синие" потерпели третье поражение в последних пяти играх чемпионата Испании и с пятью очками занимают 18-е место в турнирной таблице, а "Вальядолид" расположился на десятой строчке, имея в активе девять очков.

Напомним, "Эспаньол" – соперник московского ЦСКА по групповому этапу Лиги Европы. Армейцы 3 октября примут испанскую команду, а 12 декабря сыграют с ней на выезде.