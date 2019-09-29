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29 сентября 201915:30

"Мы живем в чрезвычайные времена": Джонсону грозит импичмент

EPA

В Великобритании партии оппозиции объединились против премьер-министра Бориса Джонсона. Политики отложили в сторону разногласия ради того, чтобы запустить уникальную для Соединенного королевства процедуру импичмента премьера. В далекой перспективе принудительная отставка может вылиться для Джонсона в уголовное преследование и реальный срок в тюрьме.

Идею сместить премьера подала валлийская партия "Плайд камри". Суть в том, что Должен ответить за приостановку работы парламента на пять недель. По мнению критиков, Джонсон хотел выключить парламент из обсуждения проблемы Brexit. 

"Мы живем в чрезвычайные времена. Нельзя позволить, чтобы Борис Джонсон остался безнаказанным за то, что нарушил закон", — заявила представитель "Плайд камри" Лиз Сэвилл.

На сторону оппозиции встал и Верховный суд. 24 сентября он признал вынужденные парламентские каникулы незаконными.

Теперь предложению валлийцев предстоит обсуждение в Палате общин. Возможно, уже в начале недели, пишет ТАСС.

Лейбористская партия и Либерально-демократическая партия Великобритании подготовили обсуждение импичмента в понедельник.

Более того, Лейбористская партия и Шотландская народная партия, помимо импичмента, занимаются организацией вотума о доверии правительству Джонсона. Премьер может потерять голоса своей партии в парламенте, потому что члены Консервативной партии соберутся в Манчестере на ежегодную конференцию, а парламент оказался приостановить работу на время ее проведения.

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